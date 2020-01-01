В Норвегии два новых летальных случаях после COVID-прививки AstraZeneca
Норвежское Агентство лекарственных средств сообщило о двух новых случаях смерти после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, пишет ТАСС.
Ранее после инъекции было госпитализировано пять человек. У них была обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов.
"Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти", - говорится в сообщении медрегулятора.
В Агентстве не исключают, что летальные случаи могут быть связаны с применением препарата AstraZeneca.
Отметим, что, несмотря на то, что на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало препарат AstraZeneca безопасным и эффективным, Норвегия решила пока не возобновлять использование данной вакцины. Иммунизацию AstraZeneca Норвегия приостановила еще 11 марта.
Добавим, что граждане Польши массово отказываются вакцинироваться AstraZeneca. В пунктах вакцинации неиспользованными лежат несколько сотен тысяч доз.
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