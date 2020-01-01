В Норвегии два новых летальных случаях после COVID-прививки AstraZeneca

Норвегия заявила о пяти ранее госпитализированных граждан после инъекции AstraZeneca. Один пациент скончался на прошлой неделе. И вот две новые смерти.

Ранее после укола госпитализировали пять человек

Норвежское Агентство лекарственных средств сообщило о двух новых случаях смерти после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, пишет ТАСС.

Ранее после инъекции было госпитализировано пять человек. У них была обнаружена комбинация тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов.

"Один из них умер в начале недели, сейчас объявлено о двух новых случаях смерти", - говорится в сообщении медрегулятора.

В Агентстве не исключают, что летальные случаи могут быть связаны с применением препарата AstraZeneca.

Отметим, что, несмотря на то, что на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) признало препарат AstraZeneca безопасным и эффективным, Норвегия решила пока не возобновлять использование данной вакцины. Иммунизацию AstraZeneca Норвегия приостановила еще 11 марта.

Добавим, что граждане Польши массово отказываются вакцинироваться AstraZeneca. В пунктах вакцинации неиспользованными лежат несколько сотен тысяч доз.



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