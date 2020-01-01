В Израиле привили половину населения страны

Количество израильтян, которым сделали уже две прививки от коронавирусной инфекции, составляет 50,2%.

Всего в мире сделано более 447 млн прививок

В Израиле вакцину от коронавируса получила половина жителей страны по состоянию на понедельник, 22 марта. Всего в стране сделали 9 711 316 прививок, пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, одна инъекция COVID-препаратом была сделана 57,1% жителям, а две дозы получили 50,2% граждан.

Всего в 133 странах сделано уже более 447 млн прививок.

Тем временем в Украине за сутки от COVID привили менее трех тысяч человек. Ни одной прививки не было сделано в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Добавим, что в Украине развернут более 2,5 тысяч прививочных пунктов. С 22 марта заработали 565 стационарных пунктов прививок от COVID-19. В конце месяца планируют открыть еще две тысяч пунктов.

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