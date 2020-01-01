Боррель анонсировал новые санкции ЕС за нарушения прав человека

В черный список вошли более 10 человек из разных стран, включая Россию, Китай и Ливию, утверждает источник.

Министры иностранных дел Евросоюза на заседании в понедельник применят европейский санкционный режим в отношении физических лиц, причастных к нарушению прав человека. Об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС 22 марта.

"Мы применим механизм санкций за нарушение прав человека. Я расскажу об этом подробнее после заседания Совета", – отметил он.

О намерении ЕС ввести новые санкции в рамках механизма по нарушению прав человека говорили в Брюсселе источники, однако официально это прозвучало впервые.

Главы МИД, как ожидается, утвердят санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, несущих ответственность, по мнению ЕС, за нарушения прав человека. Их окончательно согласовали 17 марта послы стран сообщества, сообщил ранее ТАСС источник в делегации одной из европейских государств в Совете ЕС. По данным дипломата, в черный список вошли более 10 человек из разных стран, включая Россию, Китай, Ливию.

Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма, связанного с нарушением прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ – генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Они ответственны за обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

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