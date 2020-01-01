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Трамп высмеял споткнувшегося на трапе самолета Байдена

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Бывший лидер Америки усомнился в способности нынешнего президента управлять страной. Трамп по-прежнему считает, что выборы за президентское кресло он не проиграл.

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед представителями СМИ не смог удержаться от подколок в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он высмеял своего преемника после того, как Байден споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

"Я видел, как Байден поднимается по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл", - заявил Трамп.

Он выразил скептицизм по поводу способности Байдена управлять страной.

Трамп также в очередной раз заявил, что результаты выборов, по итогам которых Байден пришел к власти, являются "спорными".

Напомним, президент США Джо Байден в пятницу, 19 марта, трижды споткнулся и почти упал, поднимаясь по трапу самолета. Соответствующее видео, появилось в соцсетях.

Ранее с критикой Джо Байдена Трамп выступил 1 марта. Трамп уверен, что на следующих президентских выборах демократы потерпят поражение и тогда, возможно, он решит их победить. 

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Теги: США, президент, Байден, критика, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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