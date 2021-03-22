Toshiba создала самое быстрое устройство для переработки углекислого газа

Производитель электронной продукции надеется, что технология станет ключом к достижению углеродной нейтральности.

Установка для сбора и преобразования углекислого газа от Toshiba Скриншот видео

Японская компания Toshiba заявила, что создала устройство для сбора и преобразования углекислого газа, которое обладает самой высокой скоростью обработки в мире. Об этом 22 марта сообщила телекомпания NHK

Отмечается, что новый прибор преобразует двуокись углерода в монооксид путем электрохимических реакций. При этом монооксид углерода может служить сырьем для авиационного топлива.

На данный момент оборудование может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год, однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на заводах и фабриках.

Как подчеркнул старший исследователь Toshiba Китагава Рета, технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности.

Ранее сообщалось, что глава Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа.