Президент Литвы сделал прививку вакциной AstraZeneca

Гитанас Науседа призвал граждан Литвы не раздумывать и делать прививки вакциной AstraZeneca или любой другой, разрешенной в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 22 марта.

"У меня не возникают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины, – сказал он журналистам после вакцинации. – Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными. Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться".

В понедельник привиться вакциной AstraZeneca намерены также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен, а также министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Напомним, с 19 марта Литва возобновила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, как и некоторые другие страны ЕС.

Это произошло после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) по итогам расследования по вакцине AstraZeneca заявило, что этот препарат является безопасным и эффективным.

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