Евросоюз ввел новые санкции против РФ из-за нарушения прав человека

Новые санкции ввели также в отношении некоторых других стран.

Евросоюз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Имена лиц, попавших под санкции, опубликуют сегодня в официальном журнале ЕС, сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

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“Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии“, - написал журналист.

Напомним, в феврале текущего года народные депутаты Верховной рады приняли постановление №4655, в котором Украина просит мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма. Нардепы призвали усилить давление на РФ до полного прекращения вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил ввести в отношении России новые санкции, так как она нарушает международное право.