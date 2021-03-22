Байден отказался от разговора с Путиным - МИД РФ

Российская сторона предлагала провести разговор президентов 19 или 22 марта, но Вашингтон отказался.

Байден пока не хочет общаться с Путиным kp.ru

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о разговоре с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, накопившихся а также тематики стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

Таким образом была "упущенная еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине Вашингтона", считают в Москве.

"Ответственность за это лежит целиком на США", - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире".

Позже в Кремле объяснили, что Путин имел ввиду не дебаты, а открытый диалог между президентами.

В Белом доме заявили, что Байден уже поговорил с Путиным, и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

Сам Байден лаконично ответил на предложение: "Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим".

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