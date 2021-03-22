Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден отказался от разговора с Путиным - МИД РФ

Комментариев: 5
Российская сторона предлагала провести разговор президентов 19 или 22 марта, но Вашингтон отказался.
Байден пока не хочет общаться с Путиным
Байден пока не хочет общаться с Путиным
kp.ru

США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о разговоре с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, накопившихся а также тематики стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

Таким образом была "упущенная еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине Вашингтона", считают в Москве.

"Ответственность за это лежит целиком на США", - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе Путин предложил Байдену провести дискуссии, но при условии, что они пройдут "фактически в прямом эфире". 

Позже в Кремле объяснили, что Путин имел ввиду не дебаты, а открытый диалог между президентами.

В Белом доме заявили, что Байден уже поговорил с Путиным, и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

Сам Байден лаконично ответил на предложение: "Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, МИД РФ, Байден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Стр    22.03.2021, 14:51
Оценка:  +1
Стр
все правильно со всякими пидо расами пацаны не базарят))
navigator2    22.03.2021, 14:13
Оценка:  +3
navigator2
йоп-ана ка=цапня, про що з нею говорити?
БРОКЕР_666    22.03.2021, 13:44
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
байдену больше нечем заняться кроме как со всяким хyйлом обчаться
Graddfeydd    22.03.2021, 13:28
Оценка:  +7
Graddfeydd
К xyйлу уже как к Ыну относятся - как чмошнику из зажопья (кем он и является).
Vixerunt    22.03.2021, 13:42
Оценка:  +7
Vixerunt
Так раша давно уже скатывается до уровня Сев.Корр; посмотрите кто с путлером общается и кто у них в друзьях.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь