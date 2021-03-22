РФ могут отключить от SWIFT, - Песков
В России допустили возможность внедрения новых экономических санкций, в частности, отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 22 марта, передает ТАСС.
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По словам Пескова, россиянам “нужно быть начеку“. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о необходимости отказа от международных платежных систем, которые контролируются Западом.
Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, - подчеркнул он
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Справка: SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Основана в 1973 году.
Напомним, ранее в РФ ответили на призыв отключить страну от SWIFT.