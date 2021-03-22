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РФ могут отключить от SWIFT, - Песков

Комментариев: 7
В РФ признали возможность усиления экономических санкций.
РФ могут отключить от SWIFT, - Песков
РФ могут отключить от SWIFT, - Песков
EPA/UPG

В России допустили возможность внедрения новых экономических санкций, в частности, отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 22 марта, передает ТАСС.

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По словам Пескова, россиянам “нужно быть начеку“. Так он прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о необходимости отказа от международных платежных систем, которые контролируются Западом. 

Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, - подчеркнул он

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Справка: SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Основана в 1973 году.

Напомним, ранее в РФ ответили на призыв отключить страну от SWIFT.

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Теги: Дмитрий Песков, Россия, SWIFT
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Комментариев (8)
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ionium    22.03.2021, 14:59
Оценка:  +1
ionium
Письков и ко. что-то знают и уже начинают готовить всех упырей к информации, иначе рот не открывал!
БРОКЕР_666    22.03.2021, 15:07
Оценка:  0
БРОКЕР_666
так звоночек был ещё в 14м - с тех пор рукож0пые разработали две недосистемы: спфс и сбп... правда они внутриордынские и как будут работать на валюте хрен его знает
Стр    22.03.2021, 14:58
Оценка:  +2
Стр
будут капусту по СП2 гонять по трубе))))
БРОКЕР_666    22.03.2021, 14:50
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
ордынцы открою вам страшную тайну: в УКРАИНЕ нема СВИФТА с ноября 2019го... правда появился более современный и совершенный IBAN
БРОКЕР_666    22.03.2021, 14:45
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
если опускать каганат в каменный век, то уже по-полной программе
БРОКЕР_666    22.03.2021, 14:43
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
будут по СПФС ж0пы себе рвать или по СБП
Vixerunt    22.03.2021, 14:35
Оценка:  +4
Vixerunt
их об этом предупреждали ещё в 2014; на оно ж упоротое- не смешите наши искандеры. Правда когда доллар к 70 начал приходить то энтузиазм упал.
Колишній-східняк    22.03.2021, 14:26
Оценка:  +4
Колишній-східняк
дожились...
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