Путин привьется от коронавируса уже 23 марта

По словам Путина, побочных эффектов российских вакцин от коронавируса не выявлено.

Во вторник, 23 марта, президент РФ Владимир Путин привьется от коронавируса российской вакциной. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания в понедельник, 23 марта.

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“Вакцинация - личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра“, - заявил Владимир Путин.

Тем временем пока неизвестно, какая именно вакцина будет сделана президенту РФ. Как известно, в России выпускают три вакцины.

Пресс-секретарь президента не раскрыл название вакцины.

Это будет одна из трех наших вакцин, - заявил Дмитрий Песков, отказавшись назвать препарат, который выбрал Владимир Путин

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Напомним, ранее еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина от COVID-19. По его мнению, Европе достаточно тех препаратов, которые были утверждены ранее.