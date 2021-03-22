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Путин привьется от коронавируса уже 23 марта

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По словам Путина, побочных эффектов российских вакцин от коронавируса не выявлено.
68-летний президент РФ уже завтра пообещал привиться.
68-летний президент РФ уже завтра пообещал привиться.
EPA/UPG

Во вторник, 23 марта, президент РФ Владимир Путин привьется от коронавируса российской вакциной.  Об этом президент РФ заявил в ходе совещания в понедельник, 23 марта.

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“Вакцинация - личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра“, - заявил Владимир Путин.

Тем временем пока неизвестно, какая именно вакцина будет сделана президенту РФ. Как известно, в России выпускают три вакцины.

Пресс-секретарь президента не раскрыл название вакцины.

Это будет одна из трех наших вакцин, - заявил Дмитрий Песков, отказавшись назвать препарат, который выбрал Владимир Путин

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Напомним, ранее еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина от COVID-19. По его мнению, Европе достаточно тех препаратов, которые были утверждены ранее.

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Теги: Владимир Путин, коронавирус, вакцина, прививка
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Комментариев (1)
BOAR    22.03.2021, 15:05
Оценка:  0
BOAR
надеюсь подохнет....
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