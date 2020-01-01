В Китае обнаружили золотую маску возрастом 3000 лет и 500 артефактов

Шесть прямоугольных жертвенных ям площадью от 3,5 до 19 квадратных метров, обнаружены в 2019 - 2020 годах. С четырех из них выкопаны предметы бытового назначения, две - уже засыпаны.

В Китайской провинции Сычуань историки нашли уникальные вещи, возраст которых достигает трех тысяч лет. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает СNN со ссылкой на Управление национального культурного наследия Китая.

Древний массивный кубок, бронзовые изделия, деревянный ящик с артефактами из слоновой кости, золотые украшения в виде птиц, золотая фольга, расписные головы из бронзы, фрагменты резьбы по зубам, нефритовые изделия, различные инструменты и прочее были обнаружены в так называемых жертвенных ямах под торговым центром. Это специальные укрытия, куда предки китайцев приносили подаяния во имя процветания мира и благополучия. А главной находкой стала маска из 84% золота весом 280 грамм.

Археологи уверены, что найденные вещи смогут помочь в исследовании истории древнего царства Шу. Оно располагалось на западе Сычуани.

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Отметим, что это исследование является самым крупным историческим событием в Китае, целью которого является изучение эволюции цивилизации в данном регионе. А поселок Ченду, расположен в городе Гуанхан, в 40 километрах от Сычуань, в котором найдены древние реликвии, является важным археологическим открытием прошлого века. Раскопки здесь продолжаются с 1920 года.

Напомним, в 2019 году на детской площадке была обнаружена древняя гробница. В хранилище найдено множество артфактов династии Тан 713 и 766 годов нашей эры.

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