Трамп рассказал о своем письме Байдену

Бывший глава государства пожелал Джо Байдену удачи. Его письмо было на нескольких страницах.

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о содержании своего письма нынешнему главе Белого дома Джо Байдену. По словам Трампа, он пожелал преемнику удачи. Об этом бывший лидер Америки рассказал в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

"Главным образом я пожелал ему удачи", - заявил Трамп, однако при этом всего содержания раскрывать не стал.

Также Дональд Трамп отметил, что его послание состоит из нескольких страниц и написано "от всего сердца".

"Потому что мне хочется, чтобы он добился успеха", - заявил бывший президент.

Ранее стало известно, что Трамп оставил Байдену письмо – это традиция. При этом Трамп на инаугурацию к своему преемнику не явился.

Джо Байден письмо Трампа назвал "великодушным". При этом он заявил, что, может быть, раскроет подробности письма позже, после личного разговора с Трампом.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet