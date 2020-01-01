Филиппины заявили о вторжении сотен кораблей из Китая

Китайские лодки были замечены возле рифа Уитсан, который Филиппины считают своей суверенной территорией.

Около 220 китайских кораблей пришвартованы у рифа Уитсан, который Филиппины считают своей суверенной территорией. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 22 марта.

"Мы призываем китайцев прекратить это вторжение и немедленно отозвать эти лодки, нарушающие наши права на море и вторгающиеся на нашу суверенную территорию", - заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана.

В свою очередь спикер МИД Китая Хуа Чунин заявила, что китайские лодки "долгое время вели рыбную ловлю возле рифа, а в последнее время некоторые из них укрываются в этом районе из-за морских условий".

Сотрудники службы безопасности Филиппин говорят, что эти рыболовные суда укомплектованы "обученным китайским военным персоналом". Военные провели воздушное и морское патрулирование в Южно-Китайском море для дальнейшей проверки информации о местонахождении судов Китая.

Отчеты о патрулировании будут использованы как основа для принятия "соответствующих действий, не ограничиваясь подачей дипломатических протестов".

В феврале сообщалось, что Китай и Индия разводят войска возле границы. После всплеска напряженности между странами они начали синхронный отвод своих военных от границы.

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