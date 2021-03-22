ЕС создаст фонд мира на €5 млрд

Деньги фонда предназначены для помощи странам-партнерам Евросоюза в укреплении ситуации с безопасностью.

Евросоюз согласовал создание Европейского фонда мира (EPF) объемом в 5 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 22 марта.

Деньги будут рассчитаны на работу фонда в 2021-2027 годах. Конечная цель - повысить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Деньги будут выделяться странам-партнерам на операции по поддержанию мира, а также для повышения боеспособности их вооруженных сил.

"Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодня созданы необходимые финансовые инструменты. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил глава МИД Португалии Аугусто Сантос Силва.

Прежде поддержка ЕС предоставлялась только операциям по поддержанию мира в странах Африки.

Напомним, что ранее ЕС утвердил санкции за нарушение прав человека. В санкционный список попали 11 граждан из шести стран, в том числе из России и Китая. Их имена назовут позже.

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