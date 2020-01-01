Китай ответил на первые за 30 лет санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против китайских чиновников за аресты уйгуров в Синьцзяне. Пекин решил ответить зеркально.

В ответ на санкции Евросоюза Китай введет ограничительные меры против 10 человек и четырех юридических лиц за вмешательство в дела Синьцзяна. Об этом в понедельник, 22 марта, заявили в МИД КНР.

Отмечается, что Пекин пойдет на дальнейшие действия, если ЕС не прекратит политику двойных стандартов в сфере прав человека.

Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден.

Как сообщалось, сегодня Совет ЕС по иностранным делам принял решение ввести ограничительные меры в рамках санкционного режима в отношении одиннадцати лиц и четырех организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в различных странах мира.

"В число нарушений, на которые нацелены сегодня меры, входят крупномасштабные произвольные аресты, в частности, уйгуров в Синьцзяне (Китай), репрессии в Корейской Народно-Демократической Республике, внесудебные казни и насильственные исчезновения в Ливии, пытки и репрессии против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне (Россия), а также пытки и внесудебные казни; казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни и убийства в Южном Судане и Эритрее", - сообщается в документе.

У попавших под санкции подлежат замораживанию активы в ЕС и запрещается въезд на территорию Евросоюза. Также физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства.

Отметим, это первые санкции ЕС против Китая после эмбарго на поставки оружия в 1989 году.

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