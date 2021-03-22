В Европе подорвано доверие к вакцине AstraZeneca - опрос

В ряде стран ЕС большинство жителей считает препарат опасным, в то время, как месяцем ранее большая часть жителей доверяла вакцине.

Во Франции, Германии, Испании и Италии значительно упало доверие к вакцине компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила социологическая компания YouGov.

"В четырех рассматриваемых странах континентальной Европы - Франции, Германии, Испании и Италии, где в феврале и марте проводились исследования, люди считают эту вакцину скорее небезопасной, чем безопасной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих странах наблюдается существенное снижение доверия к вакцине AstraZeneca. Если в феврале в Германии 43% опрошенных выразили уверенность в ее безопасности и 40% сочли ее небезопасной, то в марте уже большинство немцев (55%) считали, что вакцина небезопасна, и лишь 32% были уверены в ее безвредности для здоровья. Во Франции к препарату AstraZeneca настроены еще более скептически: в феврале 43% французов усомнились в его безопасности, в то время как 33% посчитали его безопасным. В марте недоверие жителей Франции к этой вакцине еще более углубилось - до 61%.

В Италии и Испании большинство жителей ранее считали вакцину AstraZeneca безопасной (54% и 59% соответственно). С тех пор доверие к ней упало до 36% и 38% соответственно.

Падение уровня доверия к вакцине AstraZeneca исследователи связывают с решениями многих стран приостановить использование препарата из-за опасений, что он может вызвать появление тромбов.

В то же время в Великобритании 77% опрошенных считают вакцину AstraZeneca безопасной для здоровья человека. В Швеции препарат пользуется доверием среди 43% респондентов (не доверяют - 34%). В Дании мнения разделились: 42% считают вакцину безопасной и столько же опрошенных думают наоборот.

Напомним, ряд стран Европы и мира приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов.

Однако после проведенного расследования глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила о безопасности этой вакцины, после чего большинство стран восстановили ее применение.

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