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Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

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Двух сотрудников российского посольства в Софии высылают на фоне дела о задержании группы шпионов.
Болгария снова высылает российских дипломатов
Болгария снова высылает российских дипломатов
pixabay.com

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТАСС.

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", - сообщили в диппредставительстве РФ.

В посольстве такое решение назвали необоснованным.

"Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, на прошлой неделе спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже. 

Отметим, в декабре Болгария выслала военного атташе России.

 

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Теги: Россия, шпионаж, Болгария, дипломат, нон грата, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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