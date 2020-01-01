Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТАСС .

"В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата. Они должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", - сообщили в диппредставительстве РФ.

В посольстве такое решение назвали необоснованным.

"Российская сторона оставляет за собой право на ответные действия", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, на прошлой неделе спецслужбы Болгарии задержали шестерых граждан, в том числе двух сотрудников Минобороны, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу России. Им грозит более 20 лет тюрьмы.

Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже.

Отметим, в декабре Болгария выслала военного атташе России.