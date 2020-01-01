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Глава Совета ЕС обсудил с Путиным Спутник V

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В апреле эксперты EMA приедут в Россию для контроля исследований российской COVID-вакцины.
Мишель обсудил с Путиным Спутник V
Мишель обсудил с Путиным Спутник V

Глава Евросовета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин и в телефонном разговоре обсудили COVID-вакцину Спутник V. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 22 марта.

"Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности, возможности использования российской вакцины Спутник V, политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Беларуси и некоторые другие актуальные темы", - сказано в сообщении.

В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в апреле эксперты из ЕС приедут в Россию для контроля исследований Спутника V.

"10 апреля приезжает группа экспертов из EMA для знакомства, для контроля проведения клинических исследований, которые проводились в нашей стране", - сказал Мурашко.

Накануне еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина от COVID-19. По мнению Тьерри Бретона, для достижения коллективного иммунитета Европе достаточно уже одобренных препаратов на территории Содружества.

ЕС пока не может делиться COVID-вакцинами

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Теги: Россия, ЕС, Путин, вакцина, Евросоюз, пандемия, вакцинация, Владимир Путин, Коронавирус, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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