Военный переворот в Мьянме: ЕС ввел санкции против 11 человек

Попавшие под санкции граждане не смогут приехать в европейские страны, а их активы будут заморожены.

Санкции, в частности, введены за репрессии против мирных демонстрантов

Европейский Союз ввел санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за военный переворот и репрессии против безоружных протестующих в Мьянме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 22 марта.

"Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 11 лиц, ответственных за военный переворот, организованный в Мьянме/Бирме 1 февраля 2021 года, и последующие военные и полицейские репрессии против мирных демонстрантов", - отмечается в документе.

В заявлении говорится, что 10 из 11 человек "принадлежат к высшим чинам Вооруженных сил Мьянмы (Татмадау), включая главнокомандующего и заместителя главнокомандующего".

Речь идет в том числе о главнокомандующем Мин Аунг Хлайне и его заместителе Со Вине. Также под санкциями оказался новый глава избирательной комиссии за его роль в отмене в стране результатов выборов 2020 года.

Людям, попавшим под санкции, запрещены поездки в Европу. Их находящиеся в ЕС активы будут заморожены.

"Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим лицам", - пояснил Совет.

В документе подчеркивается, что ЕС стремится к тому, чтобы санкционные меры не оказали отрицательного воздействия на население в целом.

"ЕС остается непоколебимым сторонником мьянманского/бирманского народа и перехода страны к демократии", - говорится в заявлении ЕС.

Добавим, в Мьянме в результате столкновений погибли не менее 211 человек.

Ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Рабочие перерезали оптико-волоконные кабели на границе с соседним Таиландом. Информацию внутри страны становится все труднее проверить.



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