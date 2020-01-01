Под новые санкции ЕС попали китайские чиновники и "телохранитель Кадырова"

Санкции ввели сегодня, 22 марта.

Евросоюз сегодня, 22 марта, ввел новые санкции против России, Китая, Северной Кореи и некоторых других стран из-за нарушения прав человека. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

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Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории Евросоюза и запрет на въезд.

В частности, под ограничения попали ответственные за преследование ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне - командир спецотряда “Терек“ и замглавы правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого называют неофициальным телохранителем Рамзана Кадыров.

Кроме того под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Его обвиняют в преследовании ЛГБТ, пытках и внесудебных казнях.

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В списке также чиновники из Китая, Северной Кореи, Эритреи и Ливии. Китайских чиновников, например, обвиняют в преследовании мусульман-уйгуров.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук ранее предложил ввести в отношении России новые санкции, так как она регулярно нарушает международное право.