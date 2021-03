В Великобритании вспыхнули массовые беспорядки

В Бристоле, Великобритания, акция протеста против принятия нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщает BBC.

Протестующие напали на участок полиции и подожгли два автомобиля правоохранителей. Еще несколько автомобилей полиции митингующие повредили.

Участники акции бросали в полицейских различные предметы и фейерверки. Сообщается, что несколько правоохранителей были серьезно ранены.

Также, протестующие били окна и витрины магазинов. Полиция задержала семерых активных участников беспорядков.

As in the US, rioters in #Bristol, England set dumpsters on fire and used them to block the roads to prevent law enforcement from responding. pic.twitter.com/5YTfIt46Hl