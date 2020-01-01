В ЕС перечислили основные разногласия с Россией

Евросоюз напомнил о действиях России на Донбассе и в Крыму, нарушениях прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС и деле Навального.

В ЕС назвали основные разногласия в отношениях с Россией

Отношения между Евросоюзом и Россией на низком уровне из-за разногласий во многих сферах. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Reuters в понедельник, 22 марта.

Мишель обсудил с Путиным отношения между ЕС и Россией на фоне введения Евросоюзом санкций против россиян за нарушения прав человека в Чечне.

"Президент Мишель выразил мнение, что связи между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС с пятью основными принципами, основанными на главных ценностях Евросоюза. В настоящее время во многих сферах есть разногласия", - сказано в заявлении Евросовета.

Речь идет о ситуации в Украине, вопросе соблюдения прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС, а также отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его аресте.

Напомним, что ранее глава Совета ЕС обсудил с Путиным Спутник V. В апреле эксперты EMA приедут в Россию для контроля исследований российской COVID-вакцины.

Также сообщалось, что ЕС утвердил санкции за нарушение прав человека. В санкционный список попали 11 граждан из шести стран, в том числе из России и Китая. Их имена назовут позже.

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