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Санкции против Китая ввели США, Канада и Британия

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Ограничительные меры введены против топ-чиновников Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Протесты за права уйгуров в Индонезии
Протесты за права уйгуров в Индонезии

Вслед за Евросоюзом санкции против китайских чиновников за нарушение прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ввели Великобритания, США и Канада.

Так, Лондон ввел санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации. Под ограничения попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Чжу Хайлунь. Санкции также распространяются на Синьцзянский производственно-строительный корпус.

Аналогичные санкции ввела Канада, а в "черный" список США попали двое китайских чиновников.

"Сегодняшние действия Минфина дополняют шаги, предпринятые также Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой, которые ввели санкции против этих и других лиц", - сообщили в Минфине США.

Санкции США введены в рамках Глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Введенные санкции предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории названных стран. Также физическим и юридическим лицам США запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка.

Как сообщалось, в ответ на санкции Евросоюза Китай введет ограничительные меры против 10 человек и четырех юридических лиц.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал решение Китая неприемлемым. "Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы. Евросоюз не изменит свое стремление защищать права человека", - сказал он. 

Как известно, власти Китая обвиняют в репресиях против уйгуров в Синьцзяне. В январе США стали первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом. Пекин все обвинения отрицает.

 

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Теги: Права человека, США, ЕС, Китай, Канада, санкции, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Asmo    22.03.2021, 19:49
Оценка:  +3
Asmo
А "главный защитник" мусульман Кадыров чё молчит? Слабо на Китай наехать за людей своей веры?
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