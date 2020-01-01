Открытая перепалка. Китай и США громко поругались

Беспрецедентно жесткие переговоры руководителей МИД Соединенных Штатов и Китая имеют все основания для того, чтобы войти в учебники дипломатии.

Джо Байден выходит на международную арену в качестве президента США и для начала ему предстоит решить проблемы, которые остались ему в наследство от предыдущей администрации. В первую очередь, это конфронтация с Китаем.

Но первая встреча новой американской администрации с китайскими коллегами закончилась только повышением ставок. Говорят, что такой публичной перепалки еще не было в истории дипломатии.

Корреспондент.netразбирался, что наговорили друг другу китайцы и американцы.

Высказали все

На двухдневные переговоры в столицу Аляски Анкоридж с американской стороны приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. С китайской стороны в них участвовали министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И и член политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

Сами переговоры на Аляске Блинкен начал с очень жесткого заявления. Обычно во время протокольной съемки стороны просто приветствуют друг друга и обмениваются любезностями, но вместо этого Госсекретарь США сразу пошел в атаку.

«Мы будем обсуждать нашу глубокую обеспокоенность действиями Китая, в том числе в Синьцзяне, Гонконге, на Тайване, кибератаками на Соединенные Штаты, экономическим насилием в отношении наших союзников», — заявил госсекретарь США в присутствии прессы, сидя напротив китайской делегации. Каждое из этих действий Китая «угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность», добавил он.

Член политбюро Ян Цзечи ответил Блинкену 15-минутной речью вместо запланированных 2 минут. В ходе этого выступления он заявил, в частности, что «США используют свою военную силу и финансовую гегемонию, чтобы подавлять другие страны» и «злоупотребляют так называемыми представлениями о национальной безопасности, чтобы препятствовать нормальному торговому обмену, и подстрекают некоторые страны к атакам на Китай».

«Позвольте мне сказать здесь, что Соединенные Штаты не имеют права говорить — как они того хотят — с Китаем с позиции силы», — продолжил Ян Цзечи, добавив, что «американская сторона не имела права говорить такие вещи даже 20 или 30 лет тому назад, потому что это — не способ иметь дело с китайским народом».

Очевидно, что Ян Цзечи не планировал говорить все это при камерах, но услышав заявление Блинкена, вывалил и то, что планировалась называть только тет-а-тет.

Не отпускали журналистов час

Когда Блинкену перевели слова китайского дипломата, он казался удивленным, но затем вновь перешел на решительный тон, пишет The New York Times. Госсекретарь жестом попросил журналистов задержаться и начал объяснять, что дипломатия администрации Байдена направлена на «продвижение интересов Соединенных Штатов и укрепление международного порядка, основанного на правилах» — поскольку альтернативой такому порядку «является мир, в котором сила делает тебя правым, а победители получают все».

Он также процитировал слова Джо Байдена, сказанные им на одной из встреч с китайской делегацией около десяти лет назад — о том, что «ставить против Америки никогда не было лучшим вариантом». Затем госсекретарь добавил от себя: «Это остается верным и сегодня».

После этого журналистов попросили уйти. Однако теперь уже Ян Цзечи по-английски сказал им «подождите» и вновь начал критиковать американскую политику.

В итоге публичный диалог перед телекамерами, который изначально должен был уложиться в несколько минут — как это обычно бывает на встречах такого уровня — длился более часа.

Новые санкции

В ходе дискуссии пекинские чиновники также раскритиковали новые экономические санкции, введенные США против 24 китайских чиновников накануне переговоров. Эти санкции США ввели против функционеров, которые, как заявила администрация Байдена, подорвали демократию в Гонконге, переписав закон о выборах в этой автономии. Представители администрации Байдена ранее заявляли, что санкции были преднамеренно введены с расчетом на то, чтобы повлиять на переговоры в Анкоридже, подчеркивает NYT. «Не следует так приветствовать своих гостей», — ответил на это министр иностранных дел Китая Ван И.

Впрочем, после того, как журналисты наконец покинули зал, дискуссия остыла, и стороны перешли к предметному разговору, который продлился намного дольше, чем планировалось изначально, утверждает пресса.

Дальше будет

Майкл Хирсон, руководитель отдела по вопросам Китая и Юго-Восточной Азии в консультационном агентстве Eurasia Group, отметил в своей записке по итогам переговоров: "Обе страны все больше сосредоточены на соперничестве за влияние в третьих странах и внутренней политике для повышения технологической и экономической конкуренции".

"Пекин использует "дипломатию вакцин"и амбициозную торговую повестку дня, чтобы США не обошли Китай”, - пишет Хирсон.

Между тем в понедельник в КНР прибудет глава МИД РФ Сергеем Лавров - по приглашению китайской стороны, во время визита он должен встретиться со своим коллегой Ваном Й. Китайского министра в свою очередь в четверг ждут в Анкаре. Большая игра начинается.