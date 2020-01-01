В Венгрии одобрили COVID-вакцину Covishield

Больший выбор вакцин от коронавируса поможет программе вакцинации в стране, считают венгерские власти.

В Венгрии одобрили еще две COVID-вакцины - CanShino и Covishield. Решение принял Венгерский национальный институт фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGY'EI), сообщает Hungary Today в понедельник, 22 марта.

Глава OGY'EI Сесилии Мюллер выразила надежду, что больший выбор вакцин поможет программе по вакцинации в стране, добавив, что "прививки - единственный выход из эпидемии".

В Венгрии уже 1,59 млн человек, или 16% населения, получили по крайней мере первую дозу вакцины против коронавируса. Мюллер все же предупредила, что третья волна пандемии "все еще чрезвычайно динамичная", а британский вариант коронавируса отвечает за 90% новых случаев болезни.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии привился российским Спутником. Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.

У Зеленского заверили в безопасности CoviShield

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet