В Китае в результате взрыва погибли пять человек

Взрыв прогремел в здании. Инцидент был актом саботажа - местный житель устроил поджог в здании района.

Пять человек погибли в результате взрыва в Китае (архивное фото)

В Гуанчжоу, Китай, прогремел взрыв - пять человек погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 22 марта.

Взрыв произошел в 10 утра в понедельник в одном из районов города. Инцидент был актом саботажа, совершенным жителем города, который устроил поджог в здании района.

Пять человек погибли на месте, в том числе и подозреваемый в совершении акта, еще пять граждан пострадали. Сейчас все раненые госпитализированы, правоохранители расследуют случившееся.

Напомним, что ранее киевлянин "нахимичил" взрыв в собственной квартире. Мужчина смешивал в пластиковой таре химикаты, которые в результате синтеза взорвались и ранили хозяина.

Также сообщалось, что в Житомире мужчина подорвался на гранате при попытке сбежать от полиции. Мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

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