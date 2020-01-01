Самый первый твит ушел с аукциона почти за $3 млн

Средства, вырученные за лот, будут направлены на помощь жителям Африки в условиях пандемии коронавируса.

Первый пост в Twitter продан с аукциона tadviser.ru

Основатель Twitter Джек Дорси продал первое сообщение в этой соцсети, принадлежащее лично ему, за 2,9 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство ТАСС.

Так, твит со словами "Просто настраиваю свой Twitter" был опубликован 15 лет назад - 21 марта 2006 года.

Сообщение было продано на онлайн-аукционе Valuables в виде виртуального актива - невзаимозаменяемого токена (NFT). Победителем торгов стал генеральный директор компании Bridge Oracle Хакан Эстави, который отдал за лот 2 915 835,47 доллара.

Теперь покупатель получит уникальный цифровой сертификат, который дает ему право перепродать твит или хранить его в виде инвестиции.

По словам Дорси, средства, полученные за его сообщение, будут направлены в благотворительный фонд, который оказывает помощь населению Африки в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, первый Twitter-пост был выставлен на продажу 5 марта этого года. Основная борьба за право приобрести его шла между Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном.

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