Глава ВОЗ осудил COVID-вакцинацию молодежи

Гебрейесус напомнил, что неравное распределение вакцин от коронавируса приведет к поражению мира в борьбе с пандемией.

Государства, вакцинирующие от коронавируса молодых людей, делают это за счет граждан из групп риска других стран. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в понедельник, 22 марта.

"Страны, вакцинирующие сейчас молодых и здоровых людей, делают это за счет жизней работников здравоохранения, пожилых людей и других лиц, входящих в группу риска, в других государствах", - отметил он.

По словам Гебрейесуса, мир терпит "катастрофический моральный провал", поскольку разрыв между темпами COVID-вакцинации в богатых и бедных странах, получающих препараты через международный механизм COVAX, увеличивается все больше.

Он подчеркнул, что такого положения вещей можно было избежать, но правительства сделали для этого слишком мало.

Также глава ВОЗ напомнил, что неравное распределение вакцин от коронавируса приведет к поражению каждой страны и в экономическом, и в эпидемиологическом плане.

Напомним, в Украине стартовала вторая фаза вакцинации от COVID-19. На этом этапе прививки получат семейные врачи, работники социальной сферы, общественного здоровья и люди старше 80 лет.

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