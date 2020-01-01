В Гвинейском заливе перехвачено судно с тоннами кокаина на борту

Судно Nijlan перехватил десантный корабль ВМС Франции. Операция проходила с согласия правительства страны, под чьим флагом шел сухогруз.

Французский флот перехватил в Гвинейском заливе судно Nijlan, шедшее под флагом Сент-Китс и Невис, и изъял с него шесть тонн кокаина. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила радиостанция SABC со ссылкой на командование ВМС Франции.

Данные о наркотиках военным передали французские и нидерландские разведчики. На основе этой информации 21 марта была проведена операция по перехвату.

Отмечается, что сухогруз несколько дней назад вышел из порта одной из южноамериканских стран. Наблюдение за ним велось все время с момента отплытия.

Судно Nijlan перехватил десантный корабль ВМС Франции Dixmude. Операция проходила с согласия правительства Сент-Китс и Невис.

Фото: twitter.com/premar_ceclant

Ранее бельгийская полиция провела масштабную спецоперацию, в ходе которой конфисковала более 17 тонн кокаина и арестовала 48 человек.

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