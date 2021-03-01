ООН: Из-за пандемии участились атаки на азиатов

Тысячи преступлений на почве ненависти против Азии были зафиксированы с начала пандемии COVID-19.

На фоне пандемии коронавируса в мире значительно увеличилось число нападений на людей азиатского происхождения, что вызывает беспокойство. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, обнародованного в понедельник, 22 марта.

"Мир стал свидетелем ужасающих смертельных нападений, словесных и физических оскорблений, запугивания в школах, дискриминации на рабочем месте, разжигания ненависти в СМИ и на платформах социальных сетей, а также подстрекательских высказываний со стороны тех, кто находится у власти", - заявил Гутерриш.

По его словам, тысячи преступлений на почве ненависти против Азии были зафиксированы с начала пандемии коронавируса COVID-19, первая вспышка которого была выявлена в Китае.

В связи с этим глава ООН выразил обеспокоенность происходящим и полную поддержку всем жертвам и семьям тех, кто подвергся нападениям на почве расизма.

Напомним, в американском городе Атланта было совершено ряд нападений на массажные салоны, в результате которых застрелили семь человек. Указано, что все погибшие были женщинами-выходцами из стран Азии.

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