ООН: Из-за пандемии участились атаки на азиатов
На фоне пандемии коронавируса в мире значительно увеличилось число нападений на людей азиатского происхождения, что вызывает беспокойство. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, обнародованного в понедельник, 22 марта.
По его словам, тысячи преступлений на почве ненависти против Азии были зафиксированы с начала пандемии коронавируса COVID-19, первая вспышка которого была выявлена в Китае.
В связи с этим глава ООН выразил обеспокоенность происходящим и полную поддержку всем жертвам и семьям тех, кто подвергся нападениям на почве расизма.
Напомним, в американском городе Атланта было совершено ряд нападений на массажные салоны, в результате которых застрелили семь человек. Указано, что все погибшие были женщинами-выходцами из стран Азии.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet