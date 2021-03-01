Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН: Из-за пандемии участились атаки на азиатов

Комментариев: 0
Тысячи преступлений на почве ненависти против Азии были зафиксированы с начала пандемии COVID-19.
Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш

На фоне пандемии коронавируса в мире значительно увеличилось число нападений на людей азиатского происхождения, что вызывает беспокойство. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша, обнародованного в понедельник, 22 марта.

"Мир стал свидетелем ужасающих смертельных нападений, словесных и физических оскорблений, запугивания в школах, дискриминации на рабочем месте, разжигания ненависти в СМИ и на платформах социальных сетей, а также подстрекательских высказываний со стороны тех, кто находится у власти", - заявил Гутерриш.

По его словам, тысячи преступлений на почве ненависти против Азии были зафиксированы с начала пандемии коронавируса COVID-19, первая вспышка которого была выявлена в Китае.

В связи с этим глава ООН выразил обеспокоенность происходящим и полную поддержку всем жертвам и семьям тех, кто подвергся нападениям на почве расизма.

Напомним, в американском городе Атланта было совершено ряд нападений на массажные салоны, в результате которых застрелили семь человек. Указано, что все погибшие были женщинами-выходцами из стран Азии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, расизм, Азия, нападение, пандемия, Коронавирус, Антониу Гутерреш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь