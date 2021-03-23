Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бангладеш произошел крупный пожар в лагере беженцев

Комментариев: 0
Огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. Количество погибших уточняется.
В лагере беженцев на юге Бангладеш сгорели тысячи домов
В лагере беженцев на юге Бангладеш сгорели тысячи домов
twitter.com/arabnews

Масштабный пожар произошел в лагере беженцев-рохинджа Балухали, расположенном в городе Кокс-Базар на юге Бангладеш, погибли несколько человек. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. При этом количество погибших уточняется.

Как сообщили власти города, к тушению пожара были привлечены пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы.

По словам очевидцев, ограждения в лагере сильно затрудняли возможность сбежать из зоны огня.

 

По данным SBS News, погибли по меньшей мере пять человек, 20 тысячам спаслись от пожара, который стал сильнейшим за последние годы в лагерях для беженцев. 

Более миллиона мусульман-рохинджа живут в хижинах в лагерях на юге Бангладеш. Большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за репрессий со стороны военных. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма это отрицает.

Как сообщалось, во время тушения пожара в Одессе погиб спасатель. Командиру отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части резко стало плохо, медикам не удалось его спасти.

На Закарпатье выгорела Долина нарциссов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Бангладеш, беженцы, пожар, жертвы, лагерь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь