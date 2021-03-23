Огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. Количество погибших уточняется.

Масштабный пожар произошел в лагере беженцев-рохинджа Балухали, расположенном в городе Кокс-Базар на юге Бангладеш, погибли несколько человек. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что огонь, возникший по неизвестной причине, уничтожил тысячи домов. При этом количество погибших уточняется.

Как сообщили власти города, к тушению пожара были привлечены пожарные службы, группы спасения и реагирования, а также добровольцы.

По словам очевидцев, ограждения в лагере сильно затрудняли возможность сбежать из зоны огня.

Cмотрите фотогалерею: В Бангладеш произошел крупный пожар в лагере беженцев

Alhamdhulillaah:



A massive fire in #Rohingya refugee camp in Bangladesh has destroyed thousands of homes, forcing people to flee. It is not yet fully known how many have lost their lives.



May Allah ease their suffering. pic.twitter.com/cOtUfZUYaH — Musneem HQ™ (@musneeem) March 23, 2021

Several people killed and many others missing after a huge fire broke out at a Rohingya refugee camp in Bangladesh's Cox's Bazar district pic.twitter.com/p5LepvdqJD — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 23, 2021 По данным SBS News, погибли по меньшей мере пять человек, 20 тысячам спаслись от пожара, который стал сильнейшим за последние годы в лагерях для беженцев.

Более миллиона мусульман-рохинджа живут в хижинах в лагерях на юге Бангладеш. Большинство из них бежало из Мьянмы в 2017 году из-за репрессий со стороны военных. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма это отрицает.

Как сообщалось, во время тушения пожара в Одессе погиб спасатель. Командиру отделения 8-й государственной пожарно-спасательной части резко стало плохо, медикам не удалось его спасти.

На Закарпатье выгорела Долина нарциссов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet