Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент и первая леди Южной Кореи получили COVID-прививки вне очереди

Комментариев: 0
Президентская чета готовится к участию в саммите Большой семерки, который должен пройти в июне в Британии.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин привился препаратом AstraZeneca
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин привился препаратом AstraZeneca
t.me/rian_ru

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук получили COVID-прививки препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 23 марта, сообщило издание Monthly Chosun.

Отмечается, что инъекции президентской чете были сделаны утром во вторник в общественном центре здравоохранения в районе Чонногу в Сеуле.

 Фото: t.me/rian_ru

При этом 69-летний президент и 66-летняя первая леди получили вакцину раньше срока для своей возрастной группы ради участия в саммите G7, который пройдет в июне в Великобритании.

По данным издания, в Южной Корее вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет начинается с 23 марта. Препарат AstraZeneca власти одобрили в начале февраля.

Как сообщалось, накануне прививку вакциной AstraZeneca получил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства призвал сограждан не раздумывать и делать прививки любой вакциной, разрешенной в Евросоюзе.

Хаос в Европе. Провал вакцинации и третья волна

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Южная Корея, вакцина, вакцинация, прививки, первая леди, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь