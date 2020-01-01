Президент и первая леди Южной Кореи получили COVID-прививки вне очереди

Президентская чета готовится к участию в саммите Большой семерки, который должен пройти в июне в Британии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук получили COVID-прививки препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 23 марта, сообщило издание Monthly Chosun.

Отмечается, что инъекции президентской чете были сделаны утром во вторник в общественном центре здравоохранения в районе Чонногу в Сеуле.

Фото: t.me/rian_ru

При этом 69-летний президент и 66-летняя первая леди получили вакцину раньше срока для своей возрастной группы ради участия в саммите G7, который пройдет в июне в Великобритании.

По данным издания, в Южной Корее вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет начинается с 23 марта. Препарат AstraZeneca власти одобрили в начале февраля.

Как сообщалось, накануне прививку вакциной AstraZeneca получил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства призвал сограждан не раздумывать и делать прививки любой вакциной, разрешенной в Евросоюзе.

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