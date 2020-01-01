Гражданина Северной Кореи впервые выдали США

Американские правоохранители подозревают, что связанный с разведкой КНДР Мун Чол Ман занимался в США отмыванием денег.

В Министерстве юстиции США заявили о первой в истории экстрадиции гражданина КНДР si.com

Гражданин Северной Кореи 55-летний Мун Чол Ман стал первым жителем КНДР, которого экстрадировали в Соединенные Штаты. В США его обвиняют в отмывании денег через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

"В обвинительном заключении утверждается, что Мун обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею Соединенными Штатами и ООН", - заявил помощник генпрокурора Джон Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно документам, в период с апреля 2013 года по ноябрь 2018 года Мун и еще несколько человек сговорились с целью тайного и мошеннического доступа к финансовой системе США.

Правительство США заявляет, что Мун связан с северокорейской разведывательной службой, Генеральным разведывательным бюро, и участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов в течение нескольких лет с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.

Министерство юстиции сообщает, что Мун был задержан в чужой стране, однако не уточняется, в какой именно, с момента его ареста местными властями 14 мая 2019 года. В понедельник он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия.

Напомним, на прошлой неделе КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией из-за экстрадиции гражданина Северной Кореи в США.

Как сообщалось, сразу после вступления президента Джо Байдена в должность сообщалось, что США планируют подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet