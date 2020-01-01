На крупнейшем стадионе Франции устроят масштабный "вакцинодром"

Еженедельно там смогут вакцинировать до 10 тысяч человек. Там будут работать 120 сотрудников.

В пригороде Парижа на крупнейшей спортивной арене Франции Stade de France создадут масштабный центр вакцинации против коронавируса. Об этом во вторник, 23 марта сообщает Укринформ со ссылкой на местные власти.

Ожидается, что вакцинация там начнется в начале апреля, когда к стадиону будет возобновлен публичный доступ после закрытия арены из-за карантина. Представитель местных властей отметил, что это будет настоящий "вакцинодром", способный обеспечить вакцинацию до 10 тысяч человек еженедельно.

В центре вакцинации на Stade de France будут работать 120 человек.

По состоянию на 22 марта во Франции первую дозу вакцины против COVID-19 уже получили более 6,1 млн лиц; вторую - почти 2,5 млн. В стране находится более 1,1 млн доз вакцин для продолжения вакцинальной кампании. Правительство планирует вакцинировать 30 млн населения до середины июня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции вакцинировался AstraZeneca в прямом эфире.

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