В Германии продлили жесткий карантин

Более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тысяч населения.

В Германии в связи с коронавирусом принято решение о продлении карантина до 18 апреля. На Пасху будут введены более жесткие ограничения. Религиозные службы переведут в онлайн-режим. Об этом объявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

С 1 по 5 апреля в стране будут закрыты почти все магазины. Четверг 1 апреля и суббота 3 апреля будут объявлены "днями тишины" с запретом на уличные массовые мероприятия и ограничения контактов.

Более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тысяч населения.

В частности, в зависимости от необходимости местные власти могут вводить свои правила, например, дальнейшие ограничения контактов или ограничения на выход из квартиры.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала продление локдауна в стране.

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