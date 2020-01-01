Власти Праги сняли роскошную гостиницу для больных COVID бездомных

Несколько сотен человек получают полную медицинскую помощь, трехразовое питание и другие услуги.

В Чехии мэрия Праги арендовала для больных коронавирусом бездомных роскошный отель. Сейчас в четырехзвездочном отеле в центре столицы проживает около 250 человек, сообщает Reuters.

"Мэрия Праги арендовала роскошный отель, где бездомные люди, которые болеют COVID-19, могут восстанавливаться, а тех, кто контактировал с кем-то больным, могут изолировать", - говорится в сообщении.

Заместитель директора городского Центра социальных служб (CSSP) Людмила Томесова заявила, что тем, кто размещается в гостинице, предложено трехразовое питание, полную медицинскую помощь, телевизор и другие удобства на время выздоровления. По ее словам, отель все время заполнен.

Так, сообщается, что в четырехзвездочном пражском отеле с ноября проживает около 250 человек.

Также власти пытаются помочь людям найти убежище и получить доступ к другим службам после выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Чехии продлили локдаун, введенный 1 марта, до Пасхи, 4 апреля.

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