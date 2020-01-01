Военная техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.

В Беларуси, в приграничном городе Гродно вечером в понедельник, 22 марта, по улицам прошли колонны военной бронетехники. Об этом сообщает NewGrodno.

Местные жители сняли на видео колонны военной техники на гусеничном ходу. По информации издания, военная техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.

Первые сообщения жителей о передвижении военной техники начали поступать около 22:00. После 23:00 появились сообщения о второй колонне техники.

Cмотрите фотогалерею: По улицам Гродно двигалась военная бронетехника

Ранее сообщалось, что Беларусь получила первую партию российских управляемых ракет 9М120 Атака.

Также сообщалось, что Польша высылает двух консулов Беларуси в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, работающих в Гродно.

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