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По улицам Гродно двигалась военная бронетехника

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Военная техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.
Военная бронетехника на улицах Гродно
Военная бронетехника на улицах Гродно
t.me/newgrodno

В Беларуси, в приграничном городе Гродно вечером в понедельник, 22 марта, по улицам прошли колонны военной бронетехники. Об этом сообщает NewGrodno.

Местные жители сняли на видео колонны военной техники на гусеничном ходу. По информации издания, военная техника передвигалась по улицам города с целью участия в учениях на полигоне возле Гожи.

Первые сообщения жителей о передвижении военной техники начали поступать около 22:00. После 23:00 появились сообщения о второй колонне техники.

Ранее сообщалось, что Беларусь получила первую партию российских управляемых ракет 9М120 Атака.

Также сообщалось, что Польша высылает двух консулов Беларуси в ответ на выдворение Беларусью двух польских дипломатов, работающих в Гродно.

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Теги: Беларусь, видео, фото, военная техника, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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