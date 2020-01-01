В США начнут выплачивать компенсации пострадавшим от расизма

Первыми в стране такое решение приняли власти города Эванстон. На помощь могут претендовать афроамериканцы, жившие в этом городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

Американский город Эванстон в штате Иллинойс первым в стране принял решение о выделение денег на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, которые когда-либо пострадали из-за дискриминации и притеснений. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что деньги будут выделены из специального фонда, который создали в 2019 году за счет отчислений от легализованной продажи каннабиса.

Предполагается, что в течение 10 лет власти города распределят 10 млн долларов среди 75 тысяч человек.

На первом этапе предложено выделить 400 тыс. долларов, которые в качестве субсидий по 25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей.

Претендовать на субсидии могут жители Эванстона африканского происхождения, жившие в этом городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

Напомним, президент США Джо Байден назвал расистов основной террористической угрозой США.

А движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию. Участникам движения удалось мобилизовать людей из всех социальных групп, а не только афроамериканцев, что отличало Black Lives Matter от предшественников.

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