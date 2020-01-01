В России минимальный прирост COVID-19 за полгода

В России за минувшие сутки выявили 8457 случаев коронавируса, что стало минимальным показателем с 29 сентября прошлого года, свидетельтсвуют данные оперштаба во вторник, 23 марта.

Всего за время пандемии в стране заразились 4 474 610 человек.

При этом за сутки выздоровели 10 860, а всего - 4 088 045 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 427. Всего от инфекции умерли 95 818 пациентов.

Тем временем в Украине за сутки зафиксировано 11 476 новых случаев коронавируса. При этом умерло рекордное количество пациентов - 333.