В Нигерии погибли 137 мирных жителей после нападения исламистов

Исламистские боевики совершают рейды на отдельные населенные пункты с использованием мотоциклов и пикапов.

Боевики напали на деревни с мирными жителями

В Нигерии в воскресенье, 21 марта, боевики-исламисты нанесли удары по трем селам близ границы с Мали. Погибли 137 мирных жителей. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, исламистские боевики совершают рейды на отдельные населенные пункты с использованием мотоциклов и пикапов.

Аналогичные нападения были совершены и по другую сторону границы, где неделю назад были убиты 33 малийских солдата.

Как сообщалось ранее, в Нигерии спасли сотни похищенных школьниц.

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