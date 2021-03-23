В Нигерии погибли 137 мирных жителей после нападения исламистов
Исламистские боевики совершают рейды на отдельные населенные пункты с использованием мотоциклов и пикапов.
В Нигерии в воскресенье, 21 марта, боевики-исламисты нанесли удары по трем селам близ границы с Мали. Погибли 137 мирных жителей. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечает издание, исламистские боевики совершают рейды на отдельные населенные пункты с использованием мотоциклов и пикапов.
Аналогичные нападения были совершены и по другую сторону границы, где неделю назад были убиты 33 малийских солдата.
Как сообщалось ранее, в Нигерии спасли сотни похищенных школьниц.
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