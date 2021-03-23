Во Франции сотрудник консульства РФ воровал велосипеды, - СМИ
Во Франции местная полиция расследует продажу краденных велосипедов, в которой подозревают сотрудника российского консульства в Страсбурге. Об этом пишут французские СМИ.
Читай также: В Китае арестовали журналистку из Австралии
По данным французских журналистов, в феврале у бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля был украден дорогой электровелосипед. Спустя несколько дней владелец обнаружил похищенный у него велосипед на сайте объявлений, где его продавали за полцены.
Тогда бывший чиновник обратился к полицейским, а та связались с продавцом под видом покупателей и договорились о встрече. Она была назначена возле российского консульства.
Полицейским продавец предъявил поддельный чек о покупке, на котором стояла печать российского консульства. При этом законный владелец электротранспорта подтвердил, что на самом деле это его имущество, на что указывал серийный номер.
Читай также: Помпео обвинил Россию в масштабных кибератаках
Продавец был задержан, у него конфисковали и другие велосипеды. Как пишут французские СМИ, задержанный – 40-летний водитель российского дипломата РФ.
После предъявления подозрения мужчину на время следствия отпустили. После этого мужчина незамедлительно вернулся в РФ, якобы из-за проблем со здоровьем. Российские дипломаты отказались комментировать произошедшее.
Напомним, Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ. Сотрудников российского посольства в Софии высылают на фоне дела о задержании группы шпионов.
у вас на мацкве на красной площади есть мавзолей в котором работает товагищь ленин.
Внимание вопрос товагищ ленин является сотрудником или работником мавзолея?)))
ну не може ка-ц-апня не воровати! це в крові у них!