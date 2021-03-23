Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции сотрудник консульства РФ воровал велосипеды, - СМИ

Комментариев: 13
Россиянин попался на краже электровелосипеда у бывшего вице-мэра Страсбурга.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
epa.eu

Во Франции местная полиция расследует продажу краденных велосипедов, в которой подозревают сотрудника российского консульства в Страсбурге. Об этом пишут французские СМИ.

Читай также: В Китае арестовали журналистку из Австралии

По данным французских журналистов, в феврале у бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля был украден дорогой электровелосипед. Спустя несколько дней владелец обнаружил похищенный у него велосипед на сайте объявлений, где его продавали за полцены.

Тогда бывший чиновник обратился к полицейским, а та связались с продавцом под видом покупателей и договорились о встрече. Она была назначена возле российского консульства.

Полицейским продавец предъявил поддельный чек ​​о покупке, на котором стояла печать российского консульства. При этом законный владелец электротранспорта подтвердил, что на самом деле это его имущество, на что указывал серийный номер.

Читай также: Помпео обвинил Россию в масштабных кибератаках

Продавец был задержан, у него конфисковали и другие велосипеды. Как пишут французские СМИ, задержанный – 40-летний водитель российского дипломата РФ.

После предъявления подозрения мужчину на время следствия отпустили. После этого мужчина незамедлительно вернулся в РФ, якобы из-за проблем со здоровьем. Российские дипломаты отказались комментировать произошедшее.

Напомним, Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ. Сотрудников российского посольства в Софии высылают на фоне дела о задержании группы шпионов.

Поделись:
Теги: Россия, Франция, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР_666    23.03.2021, 12:40
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
лишнехромосомные шаромыжники
nelci    23.03.2021, 12:35
Оценка:  -24
nelci
Сотрудник консульства-шофер, смешно.
Стр    23.03.2021, 12:39
Оценка:  +1
Стр
ага нелегально работал и зарплату в конверте получал)))
Стр    23.03.2021, 12:40
Оценка:  0
Стр
а поскольку денег на зп в конверте не было то брал велосипедами)))
Стр    23.03.2021, 12:33
Оценка:  +1
Стр
srh_fever Вопрос к намацковским знатокам:
у вас на мацкве на красной площади есть мавзолей в котором работает товагищь ленин.
Внимание вопрос товагищ ленин является сотрудником или работником мавзолея?)))
Стр    23.03.2021, 12:36
Оценка:  +2
Стр
то шо он воровал похлеще етого шофера не учитываем)))
navigator2    23.03.2021, 12:28
Оценка:  +2
navigator2
PALMFACE))))))))))))))
ну не може ка-ц-апня не воровати! це в крові у них!
МаксимУм    23.03.2021, 11:47
Оценка:  +9
МаксимУм
Франция увидела рузьке мир...
Vixerunt    23.03.2021, 12:30
Оценка:  +3
Vixerunt
После того как они возили кокаин самолётами Мида уже мало чем можно удивить. Я думаю ему тупо платили мало т.к. раша постоянно нищает вот он и начал велосипедами барыжничать.
srh_fever    23.03.2021, 11:39
Оценка:  -29
srh_fever
БМ , водитель не является сотрудником консульства и МИда в целом , он обслуживающий персонал , так же как уборщица в аппарате президента не является сотрудником аппарата президента
Стр    23.03.2021, 11:47
Оценка:  +6
Стр
Если он работает в консульстве то он сотрудник кого чего? Не не консульства? Или может он сотрудник мавзолея?)))
srh_fever    23.03.2021, 11:59
Оценка:  -27
srh_fever
это обслуживающий персонал консульства и является работником и не может быть сотрудником , работник и сотрудник разные вещи , еще раз повторяю -это обслуживающий персонал консульства является работником
Стр    23.03.2021, 12:08
Оценка:  +5
Стр
Понятие «работник» закреплено в Трудовом кодексе, в то время как понятие «сотрудник» используется только в разговорной речи. Относительность. Работником называют любое лицо, выполняющее трудовые обязанности, сотрудником – субъекта правоотношений, который относится к определённому субъекту хозяйствов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь