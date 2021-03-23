Во Франции сотрудник консульства РФ воровал велосипеды, - СМИ

Россиянин попался на краже электровелосипеда у бывшего вице-мэра Страсбурга.

Во Франции местная полиция расследует продажу краденных велосипедов, в которой подозревают сотрудника российского консульства в Страсбурге. Об этом пишут французские СМИ.

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По данным французских журналистов, в феврале у бывшего заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля был украден дорогой электровелосипед. Спустя несколько дней владелец обнаружил похищенный у него велосипед на сайте объявлений, где его продавали за полцены.

Тогда бывший чиновник обратился к полицейским, а та связались с продавцом под видом покупателей и договорились о встрече. Она была назначена возле российского консульства.

Полицейским продавец предъявил поддельный чек ​​о покупке, на котором стояла печать российского консульства. При этом законный владелец электротранспорта подтвердил, что на самом деле это его имущество, на что указывал серийный номер.

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Продавец был задержан, у него конфисковали и другие велосипеды. Как пишут французские СМИ, задержанный – 40-летний водитель российского дипломата РФ.

После предъявления подозрения мужчину на время следствия отпустили. После этого мужчина незамедлительно вернулся в РФ, якобы из-за проблем со здоровьем. Российские дипломаты отказались комментировать произошедшее.

Напомним, Болгария объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ. Сотрудников российского посольства в Софии высылают на фоне дела о задержании группы шпионов.