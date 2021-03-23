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В США подозревают, что AstraZeneca дала устаревшие данные о своей вакцине

Комментариев: 1
Регулятор США заявил, что обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".
В США сомневаются в заявленной эффективности вакцины AstraZeneca
В США сомневаются в заявленной эффективности вакцины AstraZeneca

В США подозревают, что администрация компании AstraZeneca, которая накануне сообщила о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых форм COVID, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об испытаниях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американский независимый совет по мониторингу данных и безопасности.

Отмечается, что совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что AstraZeneca "могла предоставить неполный обзор данных об эффективности". По мнению совета, обнародованные обзоры о клинических исследованиях включали "устаревшую информацию".

Накануне AstraZeneca сообщила, опираясь на клинические испытания вакцины в США, Перу и Чили, что препарат полностью предотвращает тяжелые формы заболевания COVID-19, а также на 79% защищает от заболевания, сопровождаемого симптомами.

В компании также сказали, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины". По ее данным, специалисты не выявили "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".

Накануне были обнародованы рещультаты опроса в Европе, которые показали, что доверие к вакцине AstraZeneca подорвано.

Не AstraZeneca. Причины тромбоза при коронавирусе

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Теги: США, вакцина, исследования, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
alex-zol    23.03.2021, 11:42
Оценка:  -21
alex-zol
ой, это они еще про ковишилд не знают)))))))))))))))))))
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