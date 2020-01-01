США намерены оживить партнерство с союзниками по НАТО - Блинкен

В Брюсселе стартовала встреча глав МИД стран-участниц НАТО, на которой впервые пристутствует представитель новой администрации США - госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен заявил о возобновлении активного сотрудничества США с партнерами по НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США намерены возобновить и оживить партнерство в рамках НАТО. Об этом сказал во вторник, 23 марта, на встрече глав МИД стран Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

"Я приехал сюда, чтобы от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам. США хотят возобновить партнерство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше", - сказал он и подчеркнул, что наступил поворотный момент в развитии Североатлантического альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил что с приходом президента Джо Байдена у НАТО появилась уникальная возможность начать новую главу в трансатлантических отношениях.

Главы МИД 30 стран НАТО проведут во вторник и среду в Брюсселе первую личную встречу с участием представителя новой администрации США - госсекретаря Энтони Блинкена. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, главными темами станут обсуждение перестройки Альянса в рамках концепции НАТО-2030, которая должна подготовить организацию к вызовам будущего, дискуссии о проблеме вывода войск из Афганистана, а также отношения с Россией.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что после агрессии РФ против Украины НАТО увеличило оборонный бюджет на $119 млрд.

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