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Песков объяснил непубличную вакцинацию Путина

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Прививку от коронавируса российскому президенту сделают до конца дня, но не на камеры - ему это "не нравится".
Путин вакцинируется в течение дня
Путин вакцинируется в течение дня

Президент России Владимир Путин не будет вакцинироваться от коронавируса публично, потому что ему это "не нравится". Такое объяснение во вторник, 23 марта, дал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается вакцинации под камеры, то ему [президенту] это не нравится", - сказал Песков.

Песков также сообщил, что Путин вакцинируется до конца дня в ходе рабочего графика.

"Пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером он прививку сделает", - уточнил представитель Кремля.

При этом Песков не знает, сделают прививку президенту РФ в медучреждении или на рабочем месте.

"Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Все-таки это достаточно несложная процедура. И, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин сделает прививку "одной из трех" российских вакцин. "Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что у Путина есть прививочный план, в котором на ближайшее время запланированы прививки от гриппа и пневмококка, и что одновременно прививаться нельзя. Он заявлял, что вероятно сделает прививку против коронавируса в конце лета или в начале осени.

 

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Теги: Россия, Путин, вакцина, вакцинация, Дмитрий Песков, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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