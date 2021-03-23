Лавров: Отношения России и ЕС разрушены

Отношения России и Евросоюза уничтожены односторонним решением Брюсселя, заявляет Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в разрушении отношений с РФ. Об этом он заявил во вторник, 23 марта, в ходе визита в Китай, сообщает Интерфакс.

"У нас и Китай - добрый сосед, и Европейский союз тоже наш сосед, и мы были всегда заинтересованы в продвижении наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами", - сказал он.

По словам Лаврова, у России нет отношений с ЕС как с организацией. "Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - заявил он, отметив, что РФ готова к восстановлению отношений на основе равноправия и баланса интересов.

По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила". "А санкции - это один из видов этих правил", - добавил министр.

Напомним, что ранее в ЕС перечислили основные разногласия с Россией. Евросоюз напомнил о действиях России на Донбассе и в Крыму, нарушениях прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС и деле Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом.

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