В России при аварии бомбардировщика погибли военные - СМИ

При запуске двигателей самолета сработали катапульты, в результате чего погибли трое военных, сообщают СМИ.

Официальных данных об аварии нет topwar.ru

В России разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на аэродроме Шайковка под Калугой.

По данным источника Интерфакса, самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел.

В то же время ТАСС сообщает, что во время инцидента с Ту-22М погибли трое военных.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе.

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