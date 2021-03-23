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В России при аварии бомбардировщика погибли военные - СМИ

Комментариев: 3
При запуске двигателей самолета сработали катапульты, в результате чего погибли трое военных, сообщают СМИ.
Официальных данных об аварии нет
Официальных данных об аварии нет
topwar.ru

В России разбился дальний бомбардировщик Ту-22М. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на аэродроме Шайковка под Калугой.

По данным источника Интерфакса, самолет совершил аварийную посадку. Информации о состоянии находившихся на борту пилотов собеседник агентства не привел.

В то же время ТАСС сообщает, что во время инцидента с Ту-22М погибли трое военных.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства. 

Как сообщалось, накануне на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. 

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Vixerunt    23.03.2021, 14:12
Оценка:  +2
Vixerunt
тренировались убивать гражданских за 1500 км от родной гавани; а судьба вон как распорядилась.
Noblesse_obliger    23.03.2021, 14:06
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Сдохли и хрен с ними!!!
птицелов    23.03.2021, 13:40
Оценка:  +7
птицелов
вони мабуть Сирію бомбили, карма!
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