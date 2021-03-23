В Беларуси заявили об участии в "беспорядках" анархистов из Украины

Белорусские силовики расследуют участие иностранцев в протестных акциях на территории страны.

Следственные органы Беларуси считают, что к “беспорядкам“ в стране причастны анархистские движения из Украины и России. Соответствующее заявление сделал глава управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, пишет БЕЛТА.

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По его словам, белорусские силовики сейчас расследуют уголовные дела в отношении ряда блогеров, а также непосредственных участников уличных акций.

“Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер – вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации“, - рассказал Паско.

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Он рассказал, что сейчас белорусские власти намерены добиваться выдачи блогеров, которые в настоящее время находятся за границей. С этой целью уже были направлены все необходимые документы. Теперь силовики ждут ответа.

Напомним, на выходных в Киеве прошла акция в поддержку белорусов. В центре столицы собрались несколько десятков человек и бело-красно-белыми флагами – среди них как украинцы, так и белорусы.