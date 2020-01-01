Во Франции закрыли "представительский центр ДНР"
Во Франции суд во вторник, 23 марта, постановил закрыть расположенный в Марселе представительский центр так называемой "ДНР". Об этом сообщил глава центра Юбер Файяр, передает ТАСС.
"Французский суд постановил во вторник распустить наш представительский центр", - сказал Файяр.
Он отметил, что "апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации".
Файяр расценил это как "посягательство на свободу слова".
Ранее сообщалось, что в Марселе из-за пандемии разогнали карнавал с 6,5 тысячами участников.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе.
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