Северный поток-2 противоречит интересам Украины и ЕС - Госдеп

Глава МИД США намерен объяснить своему немецкому коллеге, что российский газопровод не в интересах Евросоюза.

Проект российского газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Европейского Союза и Украины. Об этом на встрече в штаб-квартире НАТО во вторник, 23 марта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

"Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США. В конце концов, он противоречит собственным целям безопасности ЕС... Он может потенциально подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров или союзников", - отметил Блинкен.

Блинкен добавил, что встретится со своим немецким коллегой Хайко Маасом, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось двухдневное совещание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, на котором будут обсуждаться вызовы, стоящие перед Альянсом.

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