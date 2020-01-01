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В Мьянме военные признали гибель 164 протестующих

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Правозащитные организации сообщают о гибели около 250 протестующих, военные называют меньшие цифры.
Протесты в Мьянме продолжаются два месяца
Протесты в Мьянме продолжаются два месяца
twitter.com/hninyadanazaw

Военные Мьянмы признали гибель по меньшей мере 164 протестующих в ходе столкновений с силовиками. Об этом заявил официальный представитель военных Зо Мин Тун, сообщает Reuters во вторник, 23 марта. 

Он отметил, что "жалеет об их гибели, так как они тоже граждане этой страны".

По его словам, в результате акций протеста также погибли девять сотрудников сил безопасности.

При этом по данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, с 1 февраля в протестах погибли 250 человек.

Ранее в Мьянме отключили интернет и запретили продажу прессы. Рабочие перерезали оптико-волоконные кабели на границе с соседним Таиландом. Информацию внутри страны становится все труднее проверить.

 

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Теги: протесты, Мьянма, силовики, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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